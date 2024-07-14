У Смерфита страстный роман с моделью, а у Бони с новым ухажером — фиктивный, заявил таролог Гришин

Экс-участница «Дома-2», блогер и модель Виктория Боня опубликовала фотографию с новым бойфрендом. Снимок, на котором Боня прижимается к молодому незнакомцу, появился после новостей о романе ее бывшего гражданского мужа, 39-летнего Алекса Смерфита, с 43-летней бразильской топ-моделью Алессандрой Амбросио.
Экстрасенс, эзотерик и таролог
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«Это история привлечения внимания к себе. На данный момент ничего серьезного у них не происходит. Излишне постановочные фото. Возможно, Виктория сейчас получит большое количество хейта и из-за этого будет как-то дальше историю с ухажером раскручивать и говорить про взаимоотношения с ним. Но это, скорее, что-то несерьезное, какой-то фейк.
А вот у Смерфита на самом деле роман с топ-моделью, причем очень страстный. Поэтому я думаю, что это какой-то ход Виктории Бони, показать бывшему, что вот — я тоже с ухажером», — заявил Гришин в беседе с Teleprogramma.pro.
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