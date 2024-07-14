У Смерфита страстный роман с моделью, а у Бони с новым ухажером — фиктивный, заявил таролог Гришин

Экс-участница «Дома-2», блогер и модель Виктория Боня опубликовала фотографию с новым бойфрендом. Снимок, на котором Боня прижимается к молодому незнакомцу, появился после новостей о романе ее бывшего гражданского мужа, 39-летнего Алекса Смерфита, с 43-летней бразильской топ-моделью Алессандрой Амбросио.

Экстрасенс, эзотерик и таролог Алексей Гришин уверен, что Боню с молодым человеком, которого она показывает, связывают фиктивные отношения.

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