Дмитрий Колдун предложил переснять «Собачье сердце»: «Профессор Преображенский может дать Шарикову второй шанс»

Поклонники фильма «Дьявол носит Prada» в будущем году могут увидеть продолжение этой культовой картины. Компания Disney планирует снять сиквел с участием Мэрил Стрип, она вновь сыграет главного редактора журнала моды и строгую начальницу Миранду Пристли.

Певец Дмитрий Колдун считает, что российские режиссеры тоже могут снять продолжение нескольких известных советских фильмов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .