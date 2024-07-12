Дмитрий Колдун предложил переснять «Собачье сердце»: «Профессор Преображенский может дать Шарикову второй шанс»

Со сценарием сиквела лучше всех справился бы автор произведения, уверен Колдун. Фото: из личного архива Дмитрия Колдуна

Главный персонаж имеет все шансы стать хорошим человеком, считает певец.

Поклонники фильма «Дьявол носит Prada» в будущем году могут увидеть продолжение этой культовой картины. Компания Disney планирует снять сиквел с участием Мэрил Стрип, она вновь сыграет главного редактора журнала моды и строгую начальницу Миранду Пристли.

Певец Дмитрий Колдун считает, что российские режиссеры тоже могут снять продолжение нескольких известных советских фильмов.

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«Мне кажется, было бы здорово снять сиквел на «Собачье сердце». Назвать, например, «Возвращение Шарикова» или что-то в этом роде. Профессор Преображенский дает ему второй шанс и пересадил его не в тело маргинала-алкоголика, а в тело нормального человека. 

Что из этого вышло… скорее всего, тоже ничего хорошего. Но тем не менее за этим было бы интересно понаблюдать. Жаль, что автор этого произведения Михаил Булгаков уже не сможет сделать литературную основу для такого сиквела. А кто-то другой вряд ли сможет с этим справиться также талантливо», — заявил артист в беседе с Teleprogramma.pro.

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