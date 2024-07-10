Анна Банщикова о своем сходстве с главной героиней «Ищейки»: «Могу так же рыться по 20 минут в сумке и не находить ключи»

Первый канал в июле возобновил показ сериала «Ищейка» режиссера Дмитрия Брусникина. Главную роль, начальника уголовного розыска, следователя Александры Кушнир, исполнила Анна Банщикова.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Анна Банщикова рассказала, чем героиня похожа на нее саму. Актриса сообщила, что ей очень нравится эта роль, потому что Кушнир не скучный следователь, а женщина во всех ее проявлениях: она перевоплощается в разных персонажей, рискует ради правды и даже иногда лжет, так как хочет восстановить справедливость.

Героиня любит людей и всегда переживает за тех, чьи дела расследует. В этом небезразличии к людям, как призналась Банщикова, они похожи.

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