Анна Банщикова о своем сходстве с главной героиней «Ищейки»: «Могу так же рыться по 20 минут в сумке и не находить ключи»

Первый канал в июле возобновил показ сериала «Ищейка» режиссера Дмитрия Брусникина. Главную роль, начальника уголовного розыска, следователя Александры Кушнир, исполнила Анна Банщикова.
В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Анна Банщикова рассказала, чем героиня похожа на нее саму. Актриса сообщила, что ей очень нравится эта роль, потому что Кушнир не скучный следователь, а женщина во всех ее проявлениях: она перевоплощается в разных персонажей, рискует ради правды и даже иногда лжет, так как хочет восстановить справедливость.
Героиня любит людей и всегда переживает за тех, чьи дела расследует. В этом небезразличии к людям, как призналась Банщикова, они похожи.
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«А еще я, как и моя героиня, могу быть совершенно не собранной в жизни, и так же рыться по 20 минут в сумке и не находить в ней ключи или какую-то бумажку. Может показаться странным, как такой рассеянный человек может вообще расследовать убийства? Зато когда надо, и я, и она женщины очень собранные», — заявила Банщикова, добавив, что многое в характере персонажа было придумано ею.
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