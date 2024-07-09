Что испытывал Чепурченко к звездам на «Выжить в Дубае» — профайлер Анищенко: «Отвращение»

Вячеслав Чепурченко выбыл из шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ после того, как звезды основной своей массой проголосовали против него.

Увы, но актер не смог пройти испытания и покинул шоу. Звезда сериала «Жуки» признался, что ему трудно покидать проект, поскольку он не успел проявить себя. И если бы он остался в шоу, то перешел бы к «народникам».

В беседе с профайлером Ильей Анищенко мы узнали, что Вячеслав был абсолютно искренен в своих словах. И на самом деле не стал бы оставаться рядом со звездами в телепроекте.

«По его поведению после проигрыша в состязаниях видно, что он испытывает гнев на себя, сожаление, печаль. Ему действительно было неприятно быть в команде звезд. И он на самом деле попросился бы в народную команду. Звезды ему не зашли, он себя чувствовал среди них инородным телом. Когда Вячеслав говорит о звездах, на его лице читается эмоция отвращения: поднимается верхняя губа, сморщивается нос», — прокомментировал эксперт сайту Teleprogramma.pro.