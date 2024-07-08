Профайлер Анищенко — об отношениях Лепса и 18-летней Кибы: «Это правда»

61-летний Григорий Лепс не соврал, когда заговорил о чувствах к 18-летней Авроре Кибе на шоу ТНТ «Шоу Воли». Об этом Teleprogramma.pro рассказал профайлер Илья Анищенко.

«Мы дружим. Больше чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере, у меня. Она пока думает», — признался артист в эфире ТВ.

Профайлер заметил, что никаких признаков лжи Григорий Лепс не проявил, говоря это. Однако он не совсем доволен своим существующим статусом для вчерашней выпускницы школы.

«Ему очень не нравится, что они просто друзья. Постоянно голову одергивает на словах «дружим», — подметил профайлер.