Гонорары Булановой выросли в четыре раза после нового замужества и открытия собственного ресторана

Продюсер Светлана Исаева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что некоторые российские артисты на фоне роста своей популярности, за счет участия в различных телевизионных шоу или на волне упоминаемости в СМИ, начали увеличивать гонорары за выступления.

По словам Исаевой, один из заказчиков просил хедлайнера на день города. В начале мая цена за выступление была около 600 тысяч, а сейчас она выросла в два раза. Представители артиста обосновали это высоким сезоном, востребованностью и попаданием в первые позиции музыкальных чартов.

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