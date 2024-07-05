Гонорары Булановой выросли в четыре раза после нового замужества и открытия собственного ресторана

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По словам Исаевой, один из заказчиков просил хедлайнера на день города. В начале мая цена за выступление была около 600 тысяч, а сейчас она выросла в два раза. Представители артиста обосновали это высоким сезоном, востребованностью и попаданием в первые позиции музыкальных чартов.
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«Была недавно ситуация со звездой 90-х, певцом Сергеем Рогожиным. Возрастная дама хотела заказать его выступление. Сергей сообщил, что принимает участие в шоу «Суперстар». И до финала его цена составляет 450 тысяч рублей, а после финала — уже 900 тысяч.
Татьяна Буланова, после того как вышла замуж и открыла собственный ресторан, умножила свой ценник сразу на четыре. Два года назад она брала 150–200 тысяч рублей, сейчас меньше чем за полмиллиона Татьяна не выезжает», — сообщила Исаева.
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