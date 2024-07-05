Об Анне Асти, требующей 10 млн рублей за концерт, продюсер Исаева: «Лещенко и Успенская не нужны, все хотят «свежей крови»

В СМИ появилась информация о размере гонорара певицы Анны Асти за частный концерт. Она выступит на частном мероприятии, если сумма оплаты начинается от 9,5 миллиона рублей. Точная стоимость зависит от даты корпоратива и других условий.

Такие расценки обусловлены тем, что Асти востребована у российской аудитории, ее знает и среднее поколение, и молодое поколение, заявила продюсер Светлана Исаева в беседе с Teleprogramma.pro.

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