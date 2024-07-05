Об Анне Асти, требующей 10 млн рублей за концерт, продюсер Исаева: «Лещенко и Успенская не нужны, все хотят «свежей крови»

Анна Асти популярна у аудитории среднего возраста. Фото: Global Look Press 

Певица готова выступать на частных мероприятиях за кругленькую сумму.

В СМИ появилась информация о размере гонорара певицы Анны Асти за частный концерт. Она выступит на частном мероприятии, если сумма оплаты начинается от 9,5 миллиона рублей. Точная стоимость зависит от даты корпоратива и других условий.

Такие расценки обусловлены тем, что Асти востребована у российской аудитории, ее знает и среднее поколение, и молодое поколение, заявила продюсер Светлана Исаева в беседе с Teleprogramma.pro

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«И сейчас тенденция у заказчиков на более молодых исполнителей. Анна Асти и Ваня Дмитриенко сейчас в топе. Звезд из старой плеяды либо маловато стало, либо они уже поднадоели. Все хотят свежей крови. Люди из поколения 30-летних уже не хотят Льва Лещенко или Любу Успенскую, желают кого-то посвежее. 

Целая плеяда рокеров, которые часто выступали, сейчас либо отменены, либо еще какие-то проблемы. Но понятно, что нужны звезды на различные мероприятия, нужны хедлайнеры. Это артисты, которые часто мелькают в телевизоре, они вкладываются в свою рекламу, они популярны. Соответственно, и ценник у них другой», — пояснила продюсер.

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