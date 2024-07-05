Адвокат Галимарданова — о суде Прилучного с Муцениеце за детей: «Опросить могут только Тимофея»

После иска Агаты Муцениеце к бывшему мужу Павлу Прилучному об алиментах, актер предпринял ответный ход. Он тоже обратился в суд с иском к жене.

По данным Mash, Павел Прилучный намерен забрать к себе двоих детей от Агаты Муцениеце — семилетнюю дочь Мию и 11-летнего сына Тимофея. Первое заседание уже прошло, но на него не явилась Муцениеце, сославшись на желание отдохнуть после работы.

Второе пройдет 29 августа. Сообщается, что в зал суда должны пригласить детей, чтобы они определились, с кем из родителей хотят жить.

«При споре между родителями о месте жительства ребенка суд решает этот вопрос в том числе с обязательным учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего 10 лет, при условии, что это не противоречит его интересам. Поэтому в суде опросить могут только Тимофея, так как Мия не достигла возраста 10 лет», — прокомментировала предстоящее событие Татьяна Галимарданова , адвокат, член Союза юристов-блогеров.

По словам эксперта, учет мнения ребенка является обязательным, если это не противоречит его интересам, ведь опрос может явиться стрессом для несовершеннолетнего. Татьяна Галимарданова также уточнила: совершенно не обязательно, что суд поступит так, как сказал ребенок.

«Суд должен исследовать, не было ли оказано на ребенка давление, не находится ли ребенок в заблуждении. Конституция РФ и Семейный кодекс РФ провозглашают равенство прав и обязанностей обоих родителей в отношении их детей. При этом перевес в материальном положении одного из родителей роли не играет, поскольку суд отталкивается в первую очередь от интересов и привязанности детей. И если оба родителя благополучны, то практика, подкрепленная международными нормами, склоняется к тому, что все-таки малолетнему ребенку лучше с мамой», — сказала адвокат Teleprogramma.pro.