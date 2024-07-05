«Почти оглох, но писал музыку»: частично потерявшего слух SHAMAN сравнила с Бетховеном педагог по вокалу

У артиста нет проблем с координацией голоса и слуха. Фото: Global Look Press 

Проблема появилась после того, как певец переболел отитом.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) впервые признался, что у него есть проблема со слухом. Она появилась после того, как в раннем детстве Дронов переболел отитом (воспалительное заболевание уха).

Артист заявил, что у него не очень острый слух и в школе ему иногда приходилось переспрашивать, что говорил учитель. Снижение слуха, по словам SHAMAN, не мешает ему петь, он адаптировался к трудностям.

Педагог по вокалу, автор уникальной программы развития голоса Анна Комлевская в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что эта проблема действительно никак не сказывается на творческих возможностях певца.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Как мы можем наблюдать, Ярославу Дронову совершенно не мешает петь частичная потеря слуха от перенесенного заболевания. Артист прекрасно попадает в ноты, у него нет проблем с музыкальным слухом, координацией голоса и слуха. 

Человеческий организм адаптируется даже к самым сложным условиям. Бетховен почти оглох, но продолжал писать музыку. Николай Носков восстановил вокальную технику после серьезных проблем со здоровьем», — отметила эксперт.

Читайте также:

Читайте также