«Почти оглох, но писал музыку»: частично потерявшего слух SHAMAN сравнила с Бетховеном педагог по вокалу

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) впервые признался, что у него есть проблема со слухом. Она появилась после того, как в раннем детстве Дронов переболел отитом (воспалительное заболевание уха).
Артист заявил, что у него не очень острый слух и в школе ему иногда приходилось переспрашивать, что говорил учитель. Снижение слуха, по словам SHAMAN, не мешает ему петь, он адаптировался к трудностям.
Педагог по вокалу, автор уникальной программы развития голоса
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«Как мы можем наблюдать, Ярославу Дронову совершенно не мешает петь частичная потеря слуха от перенесенного заболевания. Артист прекрасно попадает в ноты, у него нет проблем с музыкальным слухом, координацией голоса и слуха.
Человеческий организм адаптируется даже к самым сложным условиям. Бетховен почти оглох, но продолжал писать музыку. Николай Носков восстановил вокальную технику после серьезных проблем со здоровьем», — отметила эксперт.
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