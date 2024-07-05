«Почти оглох, но писал музыку»: частично потерявшего слух SHAMAN сравнила с Бетховеном педагог по вокалу

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) впервые признался, что у него есть проблема со слухом. Она появилась после того, как в раннем детстве Дронов переболел отитом (воспалительное заболевание уха).

Артист заявил, что у него не очень острый слух и в школе ему иногда приходилось переспрашивать, что говорил учитель. Снижение слуха, по словам SHAMAN, не мешает ему петь, он адаптировался к трудностям.

Педагог по вокалу, автор уникальной программы развития голоса Анна Комлевская в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что эта проблема действительно никак не сказывается на творческих возможностях певца.

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