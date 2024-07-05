Ни вражды, ни дружбы: о бывшей и нынешней женах Эмина Агаларова высказалась таролог Горшкова

В соцсетях появилось совместное фото бывшей и нынешней жен певца Эмина Агаларова. Судя по снимку, можно предположить, что Лейла Алиева и Алена Гаврилова поддерживают дружеские отношения.

Какие на самом деле отношения между Алиевой и Гавриловой, рассказала таролог Анна Горшкова .

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