Ни вражды, ни дружбы: о бывшей и нынешней женах Эмина Агаларова высказалась таролог Горшкова

В соцсетях появилось совместное фото бывшей и нынешней жен певца Эмина Агаларова. Судя по снимку, можно предположить, что Лейла Алиева и Алена Гаврилова поддерживают дружеские отношения.
Какие на самом деле отношения между Алиевой и Гавриловой, рассказала таролог
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«Вражды между ними нет, есть внутренний нейтралитет. Но Лейла старается отстоять свое лидерство, показать, что она лучше. Гаврилова, в свою очередь, пытается узнать об Алиевой побольше и готова общаться. Но бывшей это не очень хочется.
В принципе, если вкратце, друг на друга им наплевать. По крайней мере, они умеют внутренне не вовлекаться в ситуацию. Бывшая, честно говоря, с таким неким сожалением смотрит на ситуацию. Может быть, не очень приятные воспоминания или не очень приятно видеть нынешнюю со своим бывшим супругом. Но сильной какой-то злости она к ней не испытывает», — отметила Горшкова.
Фото: соцсети
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