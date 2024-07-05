Ни вражды, ни дружбы: о бывшей и нынешней женах Эмина Агаларова высказалась таролог Горшкова

При этом Лейла Алиева старается отстоять свое лидерство. Фото: Global Look Press 

Лейла Алиева и Алена Гаврилова опубликовали совместное фото.

В соцсетях появилось совместное фото бывшей и нынешней жен певца Эмина Агаларова. Судя по снимку, можно предположить, что Лейла Алиева и Алена Гаврилова поддерживают дружеские отношения.

Какие на самом деле отношения между Алиевой и Гавриловой, рассказала таролог Анна Горшкова.

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«Вражды между ними нет, есть внутренний нейтралитет. Но Лейла старается отстоять свое лидерство, показать, что она лучше. Гаврилова, в свою очередь, пытается узнать об Алиевой побольше и готова общаться. Но бывшей это не очень хочется. 

В принципе, если вкратце, друг на друга им наплевать. По крайней мере, они умеют внутренне не вовлекаться в ситуацию. Бывшая, честно говоря, с таким неким сожалением смотрит на ситуацию. Может быть, не очень приятные воспоминания или не очень приятно видеть нынешнюю со своим бывшим супругом. Но сильной какой-то злости она к ней не испытывает», — отметила Горшкова. 

Фото: соцсети

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