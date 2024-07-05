«Позвонил и сказал, что я потеряла культурный уровень»: вдова Караченцова о старшем внуке

Актриса Людмила Поргина рассказала, что участвует в воспитании своих внуков. У вдовы Николая Караченцова внук Петр и две внучки, Янина и Ольга.
С 22-летним Петром у актрисы сложились дружеские взаимоотношения. По словам Поргиной, ее внуки окончили музыкальное училище, а также брали уроки рисования у художников.
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«Когда ты смотришь на свое продолжение, понимаешь, что чему-то их можешь научить, что-то им передать. Объяснить, кто такие Андрей Тарковский и Андрей Рублев, рассказать о живописи — это прекрасно. Недавно звонит мой внук и говорит: «Бабушка, привезли Рафаэля, картина «Девушка с единорогом», я отвечаю: «Нет, это Боттичелли». Он на это заявляет: «Ты же подарила мне 100 томов живописи лучших музеев мира». Так что я рада, что могу уделить внимание своим внукам, их интересам и мыслям.
На днях внук звонит и спрашивает: «Ты слушала саундтреки из лучших фильмов мира?» — я говорю, что нет, а он заявляет: «Ты потеряла культурный уровень». Я прихожу и смотрю последние фильмы, которые сняли американцы, итальянцы и французы, и внук просит моего мнения, спрашивает, это поднимается до уровня Тарковского или нет», — рассказала Поргина в беседе с Teleprogramma.pro.
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