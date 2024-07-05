«Позвонил и сказал, что я потеряла культурный уровень»: вдова Караченцова о старшем внуке

Актриса Людмила Поргина рассказала, что участвует в воспитании своих внуков. У вдовы Николая Караченцова внук Петр и две внучки, Янина и Ольга.

С 22-летним Петром у актрисы сложились дружеские взаимоотношения. По словам Поргиной, ее внуки окончили музыкальное училище, а также брали уроки рисования у художников.

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