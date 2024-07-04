«Мужик должен быть сильным и грубым»: почему Семенович не верит, что ее избранник абьюзер — оценка психолога

Артистка считает, что ее мужчина по имени Денис не способен поднять руку на женщину. Фото: Global Look Press 

Жена бизнесмена Дениса сообщила, что он ее избивал.

Анна Семенович рассекретила своего нового возлюбленного. Избранником певицы оказался бизнесмен Денис из Германии. По словам Семенович, мужчина находится в бракоразводном процессе с женой.

Между тем супруга Дениса сообщила, что он абьюзер и даже избивал ее. Семенович отказывается в это верить. Она навала Дениса сильным, добрым и галантным мужчиной. Также артистка считает, что женщина не будет жить много лет в браке с абьюзером.

Психолог Родион Барабанов рассказал, почему некоторые девушки стремятся к отношениям с доминирующими над ними мужчинами и считают, что если партнер обижал свою бывшую, то в новых отношениях такого не будет. 

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«Это закреплено в образе маскулинности, к которому стремятся многие девушки. Во многом это предопределяется воспитанием: «Мужик должен быть сильным и грубым!» Таковой пример часто прослеживается в семьях этих женщин (отец был добытчиком, имел посредственные отношения с супругой и детьми, проявлял авторитарность), которые впитали ролевой пример», — пояснил специалист.

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