«Мужик должен быть сильным и грубым»: почему Семенович не верит, что ее избранник абьюзер — оценка психолога

Анна Семенович рассекретила своего нового возлюбленного. Избранником певицы оказался бизнесмен Денис из Германии. По словам Семенович, мужчина находится в бракоразводном процессе с женой.
Между тем супруга Дениса сообщила, что он абьюзер и даже избивал ее. Семенович отказывается в это верить. Она навала Дениса сильным, добрым и галантным мужчиной. Также артистка считает, что женщина не будет жить много лет в браке с абьюзером.
Психолог
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«Это закреплено в образе маскулинности, к которому стремятся многие девушки. Во многом это предопределяется воспитанием: «Мужик должен быть сильным и грубым!» Таковой пример часто прослеживается в семьях этих женщин (отец был добытчиком, имел посредственные отношения с супругой и детьми, проявлял авторитарность), которые впитали ролевой пример», — пояснил специалист.
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