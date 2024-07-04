«Мужик должен быть сильным и грубым»: почему Семенович не верит, что ее избранник абьюзер — оценка психолога

Анна Семенович рассекретила своего нового возлюбленного. Избранником певицы оказался бизнесмен Денис из Германии. По словам Семенович, мужчина находится в бракоразводном процессе с женой.

Между тем супруга Дениса сообщила, что он абьюзер и даже избивал ее. Семенович отказывается в это верить. Она навала Дениса сильным, добрым и галантным мужчиной. Также артистка считает, что женщина не будет жить много лет в браке с абьюзером.

Психолог Родион Барабанов рассказал, почему некоторые девушки стремятся к отношениям с доминирующими над ними мужчинами и считают, что если партнер обижал свою бывшую, то в новых отношениях такого не будет.

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