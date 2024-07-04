«Может поднять руку на любого»: о возлюбленном Семенович, обвиненном в избиении жены до синяков, — физиогномист

Супруга нового возлюбленного певицы Анны Семенович сообщила, что он неоднократно ее избивал. Женщина заявила, что однажды муж ее избил до синяков, на половине лица была гематома. Семенович не верит жене своего избранника Дениса, считая, что она наговаривает на него из-за обиды.

Физиогномист Олег Воеводин , проанализировав фото Дениса, появившиеся в соцсетях его жены и Семенович, подтвердил, что тот, несмотря на внешность добродушного здоровяка, способен на агрессию и физическое насилие по отношению к другим людям.

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