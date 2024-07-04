«Может поднять руку на любого»: о возлюбленном Семенович, обвиненном в избиении жены до синяков, — физиогномист

Супруга нового возлюбленного певицы Анны Семенович сообщила, что он неоднократно ее избивал. Женщина заявила, что однажды муж ее избил до синяков, на половине лица была гематома. Семенович не верит жене своего избранника Дениса, считая, что она наговаривает на него из-за обиды.
Физиогномист
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«Он действительно властный человек и любит доминировать, считает, что круче всех, потому что самооценка у него завышенная. Красноватый цвет губ свидетельствует о том, что он любит подшутить над другими, при этом не боится никого и ничего.
Если говорить про рукоприкладство, то это тоже имеет место быть, потому что он ставит людей на место. Его позиция: «Ты что-то сделал не так, как мне надо, поэтому на тебе, получи!» Эмоции, так скажем, быстро выходят из-под контроля, он не всегда адекватен и под воздействием алкоголя даже может поднять руку на любого человека», — рассказал эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: соцсети
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