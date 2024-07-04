Калашникова заявила, что ее сын хочет стать ученым: «Предлагал воскресить бабушку с помощью машины времени»

Певица Анна Калашникова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что выбрала для сына Дани обычную, а не частную школу, как многие звезды шоу-бизнеса. По ее словам, сын растет очень творческим человеком, любит лепку из пластилина, конструкторы и рисование.

«У него в комнате уже целый отдельный мир из придуманных им героев. Там есть даже машина времени, с помощью которой он предлагал воскресить мою бабушку. Фантазер и артист растет. Сын учится в обычной, но очень красивой и технологичной огромной школе-гимназии (как и я), неподалеку от нашего дома. Я лично ее выбирала и даже знакома с директором школы. Отвожу его туда сама и моя мама», — сообщила артистка.

Калашникова отметила, что специально выбрала обычную школу, потому что там, на ее взгляд, нет избалованных детей и образование, как правило, самое лучшее.

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