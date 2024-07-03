«Сильно переживает и боится реакции недобрых людей»: почему Марина Хлебникова пропала со сцены

Певица Татьяна Буланова опубликовала в соцсетях совместные фотографии с Мариной Хлебниковой. Эффектную когда-то Хлебникову на снимках трудно узнать, она выглядит сильно постаревшей. В комментариях поклонники Марины Хлебниковой выразили обеспокоенность за певицу, которая, по всей видимости, еще не до конца восстановила здоровье после того, как пострадала при пожаре в своей квартире.

С начала 2024 года Хлебникова совсем пропала со сцены. Также была информация, что у нее появились проблемы с голосом. Таролог Анна Горшкова рассказала, что сейчас происходит с артисткой и будет ли она вновь активно выступать с концертами.

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