«Сильно переживает и боится реакции недобрых людей»: почему Марина Хлебникова пропала со сцены

Певица Татьяна Буланова опубликовала в соцсетях совместные фотографии с Мариной Хлебниковой. Эффектную когда-то Хлебникову на снимках трудно узнать, она выглядит сильно постаревшей. В комментариях поклонники Марины Хлебниковой выразили обеспокоенность за певицу, которая, по всей видимости, еще не до конца восстановила здоровье после того, как пострадала при пожаре в своей квартире.
С начала 2024 года Хлебникова совсем пропала со сцены. Также была информация, что у нее появились проблемы с голосом. Таролог
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«У нее есть возможность в ближайшие три года вернуться на сцену. Дорогу никто не закрывает, даже, наоборот, будут поддерживать близкие, поклонники и, может быть, продюсеры. То есть у нее пути открыты. Но Марина, судя по картам, сильно переживает и боится вернуться на сцену.
Возможно, боится какой-то реакции недобрых людей. Не исключено, что уже была такая реакция. Потому что она красивая женщина, ей важно, чтобы ею по-прежнему восхищались. Возвращение произойдет, хотя, скорее всего, не быстро. Она вернется в ту сферу, где раньше была, благодаря поддержке», — заявила Горшкова в беседе с Teleprogramma.pro.
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