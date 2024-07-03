«Сильно переживает и боится реакции недобрых людей»: почему Марина Хлебникова пропала со сцены

Несколько лет назад Хлебникова чуть не погибла во время пожара. Фото: Global Look Press 

У певицы есть все шансы возобновить карьеру в ближайшие годы.

Певица Татьяна Буланова опубликовала в соцсетях совместные фотографии с Мариной Хлебниковой. Эффектную когда-то Хлебникову на снимках трудно узнать, она выглядит сильно постаревшей. В комментариях поклонники Марины Хлебниковой выразили обеспокоенность за певицу, которая, по всей видимости, еще не до конца восстановила здоровье после того, как пострадала при пожаре в своей квартире. 

С начала 2024 года Хлебникова совсем пропала со сцены. Также была информация, что у нее появились проблемы с голосом. Таролог Анна Горшкова рассказала, что сейчас происходит с артисткой и будет ли она вновь активно выступать с концертами.

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«У нее есть возможность в ближайшие три года вернуться на сцену. Дорогу никто не закрывает, даже, наоборот, будут поддерживать близкие, поклонники и, может быть, продюсеры. То есть у нее пути открыты. Но Марина, судя по картам, сильно переживает и боится вернуться на сцену. 

Возможно, боится какой-то реакции недобрых людей. Не исключено, что уже была такая реакция. Потому что она красивая женщина, ей важно, чтобы ею по-прежнему восхищались. Возвращение произойдет, хотя, скорее всего, не быстро. Она вернется в ту сферу, где раньше была, благодаря поддержке», — заявила Горшкова в беседе с Teleprogramma.pro.

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