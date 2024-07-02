«Алина хочет отношений, а Егор присматривается»: о романе Загитовой и Крида высказалась таролог Горшкова

У певца Егора Крида и фигуристки Алины Загитовой могут быть романтические отношения. Слухи об их романе появились в ряде СМИ.

Егор опубликовал фото, на котором целует Алину в щечку. Кроме того, фигуристку заметили на одном из мероприятий сидящей рядом с родителями Крида. Что на самом деле связывает 30-летнего певца и 22-летнюю спортсменку, есть ли у этой пары перспектива вступить в брак, рассказала таролог Анна Горшкова .

«Карты показывают желание отношений со стороны Алины. Она хочет, чтобы у нее с Егором были любовные отношения, и даже готова проявлять активность. Но Егор пока присматривается, приглядывается, может быть, чего-то не договаривает, что она хочет услышать, или не дает пока каких-то обещаний. Есть любопытство, желание узнать друг друга получше, а вот искры страсти я пока не вижу», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Что касается перспективы брачного союза Загитовой и Крида, то карты показывают такую возможность в 2024 году, добавила таролог.

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