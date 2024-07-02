Продюсер Дзюник сообщил, сколько получил Леонтьев за выступление в Москве: «70 тысяч долларов точно»

Певец Валерий Леонтьев приехал из США, где он проводит большую часть времени, в Москву. 75-летний народный артист РФ выступил на корпоративе одного из столичных бизнесменов. Леонтьев исполнил несколько своих хитов, включая песню «Дельтаплан». О приезде певца стало известно после того, как видео с его выступлением появилось в соцсетях.
Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что россиянам не стоит ждать больших сольных концертов Валерия Леонтьева и возвращения певца на родину.
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«В США у него дом, жена. Зачем ему возвращаться? Его позвали на корпоратив, и он выступил за сто тысяч долларов. Ну, может быть, не сто тысяч, но за 70 тысяч долларов точно. Отработал и поехал домой, в Майами. Там хорошо, тепло, океан. Красивый город.
В 75 лет какие уже могут быть сольные концерты? Смысл в таком возрасте делать сольники, как у него были в концертном зале «Россия»? Это уже тяжело вытянуть, а на другие он, я уверен, не согласен. И остаются только выступления на каких-то корпоративах, на которые он приезжает периодически», — заявил Дзюник в беседе с Teleprogramma.pro.
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