Продюсер Дзюник сообщил, сколько получил Леонтьев за выступление в Москве: «70 тысяч долларов точно»

Певец Валерий Леонтьев приехал из США, где он проводит большую часть времени, в Москву. 75-летний народный артист РФ выступил на корпоративе одного из столичных бизнесменов. Леонтьев исполнил несколько своих хитов, включая песню «Дельтаплан». О приезде певца стало известно после того, как видео с его выступлением появилось в соцсетях.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что россиянам не стоит ждать больших сольных концертов Валерия Леонтьева и возвращения певца на родину.

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