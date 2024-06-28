Слова Тарасова о 20 минутах в день на жену поразили психолога: «За это время может быть только быстрый секс»

Футболист Дмитрий Тарасов, который воспитывает с женой Анастасией Костенко четверых детей, порассуждал на тему семьи и отцовства. По его мнению, главная задача мужчины — зарабатывать деньги, а на общение с детьми и женой можно выделить определенное количество времени. Многодетный отец сослался на высказывание психолога о том, что для общения с наследниками мужчине достаточно всего 15 минут в день, 20 минут можно потратить на жену, а «остальное время мужик должен работать».

Психолог Анна Завгороднева рассказала Teleprogramma.pro, что тоже слышала мнение о том, что с детьми нужно общаться 15 минут в день. Но, по ее словам, тут необходимо уточнение. Речь идет о тех случаях, когда родителям не удается в силу определенных обстоятельств уделить ребенку больше времени. Такая история не должна быть ежедневной.

«Эти 15 минут должны быть очень насыщенными, а не так, что папа сидит и смотрит телевизор, а ребенок просто в этой комнате присутствует и они какими-то фразами перебрасываются. Здесь имеется в виду, что если по какой-то причине вы не можете провести много времени с ребенком, проведите с ним хотя бы 15 минут, поиграйте в ту игру, в которую он хочет, сделайте то, что он просит. Чтобы ребенок был с вами максимально в контакте. Тогда это время будет очень насыщенным и ярким. У ребенка появится ощущение, что он полноценно провел время с родителями, неважно, папа это или мама», — пояснила психолог.

Она также отметила, что 20 минут в день для общения взрослых людей — это очень мало.

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