Что сделала со своим лицом 53-летняя Орбакайте, «помолодевшая» сразу на 20 лет: ответ пластического хирурга

Орбакайте опубликовала фотографию, на которой выглядит намного моложе своих лет. Фото: Global Look Press 

Певицу заподозрили в том, что она сделала пластическую операцию.

Кристина Орбакайте на днях выложила в соцсетях свое новое фото. Певица сидит в машине с букетом цветов. При этом на ее лице минимум макияжа. Подписчики 53-летней Орбакайте заявили, что она выглядит на фото слишком свежо и молодо, максимум на 30 лет с «хвостиком», и предположили, что артистка либо сделала пластическую операцию, либо начала увлекаться фильтрами.

Пластический хирург Мадина Байрамукова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что Кристина Орбакайте действительно выглядит достаточно хорошо для своего возраста. При этом специалист не увидела на лице певицы следов серьезных хирургических вмешательств. По мнению Байрамуковой, Орбакайте не делала такие пластические операции.

«Благодаря чему она умудрилась сохранить моложавую внешность? Во-первых, Кристина всегда была достаточно стройная, у нее никогда не было больших колебаний веса, даже во время беременности. Изменение веса очень сильно влияет на процессы старения и на птоз ткани. 

Во-вторых, у нее определенный типаж лица: заостренные черты, которые не предполагают быстрого старения. В-третьих, я уверена, что у нее регулярный домашний уход за собой и глубокий уход у косметолога. Это то, что она делает всегда и постоянно, и за счет этого, конечно, тоже выглядит хорошо», — заявила хирург.

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Фото: соцсети Кристины Орбакайте

По ее оценке, Кристина Орбакайте может делать все виды современных аппаратных процедур. В их числе — ультразвуковой СМАС-лифтинг и RF-лифтинг.

«Также это процедуры фототерапии, потому что у нее необычайно ровный и красивый цвет лица. Это регулярные инъекции. Микроинъекции в лицо различных биологически активных веществ, таких как полинуклеотиды, гиалуроновая кислота, пептиды», — рассказала Мадина Байрамукова.

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