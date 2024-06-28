Что сделала со своим лицом 53-летняя Орбакайте, «помолодевшая» сразу на 20 лет: ответ пластического хирурга

Кристина Орбакайте на днях выложила в соцсетях свое новое фото. Певица сидит в машине с букетом цветов. При этом на ее лице минимум макияжа. Подписчики 53-летней Орбакайте заявили, что она выглядит на фото слишком свежо и молодо, максимум на 30 лет с «хвостиком», и предположили, что артистка либо сделала пластическую операцию, либо начала увлекаться фильтрами.

Пластический хирург Мадина Байрамукова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что Кристина Орбакайте действительно выглядит достаточно хорошо для своего возраста. При этом специалист не увидела на лице певицы следов серьезных хирургических вмешательств. По мнению Байрамуковой, Орбакайте не делала такие пластические операции.

«Благодаря чему она умудрилась сохранить моложавую внешность? Во-первых, Кристина всегда была достаточно стройная, у нее никогда не было больших колебаний веса, даже во время беременности. Изменение веса очень сильно влияет на процессы старения и на птоз ткани. Во-вторых, у нее определенный типаж лица: заостренные черты, которые не предполагают быстрого старения. В-третьих, я уверена, что у нее регулярный домашний уход за собой и глубокий уход у косметолога. Это то, что она делает всегда и постоянно, и за счет этого, конечно, тоже выглядит хорошо», — заявила хирург.