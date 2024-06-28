Что сделала со своим лицом 53-летняя Орбакайте, «помолодевшая» сразу на 20 лет: ответ пластического хирурга

Кристина Орбакайте на днях выложила в соцсетях свое новое фото. Певица сидит в машине с букетом цветов. При этом на ее лице минимум макияжа. Подписчики 53-летней Орбакайте заявили, что она выглядит на фото слишком свежо и молодо, максимум на 30 лет с «хвостиком», и предположили, что артистка либо сделала пластическую операцию, либо начала увлекаться фильтрами.
Пластический хирург
«Благодаря чему она умудрилась сохранить моложавую внешность? Во-первых, Кристина всегда была достаточно стройная, у нее никогда не было больших колебаний веса, даже во время беременности. Изменение веса очень сильно влияет на процессы старения и на птоз ткани.
Во-вторых, у нее определенный типаж лица: заостренные черты, которые не предполагают быстрого старения. В-третьих, я уверена, что у нее регулярный домашний уход за собой и глубокий уход у косметолога. Это то, что она делает всегда и постоянно, и за счет этого, конечно, тоже выглядит хорошо», — заявила хирург.
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Фото: соцсети Кристины Орбакайте
По ее оценке, Кристина Орбакайте может делать все виды современных аппаратных процедур. В их числе — ультразвуковой СМАС-лифтинг и RF-лифтинг.
«Также это процедуры фототерапии, потому что у нее необычайно ровный и красивый цвет лица. Это регулярные инъекции. Микроинъекции в лицо различных биологически активных веществ, таких как полинуклеотиды, гиалуроновая кислота, пептиды», — рассказала Мадина Байрамукова.
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