«Если Настя родит, сдадим ребенка в детдом»: Шаляпин отреагировал на сообщения о беременной от него Волочковой

В ряде телеграм-каналов появилась информация о беременности балерины Анастасии Волочковой.
Якобы она сообщила, что ждет ребенка от певца и шоумена Прохора Шаляпина и хочет создать с ним семью, а также назвала его любимым человеком.
Артист прокомментировал слухи. Он заявил, что ничего об этом не знает.
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«Мне сложно сказать, беременна она или нет, это надо у Насти узнавать. Ну если она забеременела, то родит ребенка. Сдадим его в детский дом, ему дадут однокомнатную квартиру. Потому что Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами.
Надо, чтобы ребенок самостоятельной жизнью жил. Я буду приезжать фотографироваться для соцсетей с Настей и этим ребенком. Ребенок будет счастлив, потому что у него такие замечательные и добрые родители. К тому же обеспечили его в будущем квартирой», — пошутил шоумен в беседе с Teleprogramma.pro.
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