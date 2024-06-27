«Если Настя родит, сдадим ребенка в детдом»: Шаляпин отреагировал на сообщения о беременной от него Волочковой

В ряде телеграм-каналов появилась информация о беременности балерины Анастасии Волочковой.

Якобы она сообщила, что ждет ребенка от певца и шоумена Прохора Шаляпина и хочет создать с ним семью, а также назвала его любимым человеком.

Артист прокомментировал слухи. Он заявил, что ничего об этом не знает.

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