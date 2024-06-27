«Если отношения закончились, лучше не изображать любовь»: причину развода Нетребко и Эйвазова раскрыл Шаляпин

Еще одна известная в России звездная пара сообщила о разводе. После 10 лет брака о разрыве отношений объявили артисты мировой оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Новость об этом стала полной неожиданностью для их поклонников.
Певец и шоумен Прохор Шаляпин, который давно дружит с Юсифом Эйвазовым, назвал в беседе с Teleprogramma.pro возможную причину развода супругов. Шаляпин предположил, что за 10 лет брака чувства могли просто угаснуть.
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«Я знаю Юсифа давно, с 2010 года, еще до его свадьбы с Анной. Он замечательный человек, очень воспитанный, интеллигентный, добрый. Они оба замечательные люди. Десять лет брака — это тоже огромный срок в современных реалиях. К тому же они публичные персоны, окружены другими людьми, все время на гастролях, очень насыщенная эмоциональная жизнь.
Если люди уже понимают, что могут друг без друга, что отношения закончились, лучше разойтись, чем тянуть это все, изображать любовь для окружения, как многие делают. Я думаю, это правильно. Мне кажется, что они очень много друг другу дали. И вообще надо беречь эти мгновения в жизни, когда вы счастливы. И не важно, что это закончилось, главное, что это было. У некоторых это и не начиналось», — заявил Шаляпин.
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