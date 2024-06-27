«Если отношения закончились, лучше не изображать любовь»: причину развода Нетребко и Эйвазова раскрыл Шаляпин

Еще одна известная в России звездная пара сообщила о разводе. После 10 лет брака о разрыве отношений объявили артисты мировой оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Новость об этом стала полной неожиданностью для их поклонников.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин, который давно дружит с Юсифом Эйвазовым, назвал в беседе с Teleprogramma.pro возможную причину развода супругов. Шаляпин предположил, что за 10 лет брака чувства могли просто угаснуть.

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