Филиппа Киркорова не сразила «синяя болезнь», считает психолог: «Это какой-то внутренний кризис»

Филипп Киркоров набил новую татуировку. Он похвастался в соцсетях тату на ноге. У певца уже есть татуировки, которые полностью покрывают его руки. Подписчики артиста предположили, что у него могла возникнуть «синяя болезнь», так на жаргоне называется тату-зависимость, когда человек пытается украсить все свое тело.
Психолог Анна Завгороднева отметила в беседе с Teleprogramma.pro, что 57-летний певец активно занимается своим омоложением. Причем не скрывает этого и рассказывает про свои пластические операции.
«Отчасти это попытка убежать от собственного возраста. Но мир не стоит на месте, 50-летний человек 20 лет назад и сейчас — это несколько разные люди. Если мы посмотрим на звезд Голливуда, которым за 50 лет, они тоже активные и шикарно выглядят. Видимо, Филипп Бедросович стремится к такому же эффекту, и здесь появляются еще татуировки», — считает психолог.
Она не исключила, что поп-король всегда мечтал о татуировках, но не делал их, потому что они не совпадали с его сценическим образом или образом мышления.
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«Я думаю, что тут вопрос собственного желания. Говорить про тату-зависимость можно, если бы мы видели, что у человека больше 50% тела татуировками покрыто и ему постоянно хочется изменений, делать какие-то другие рисунки. Тут, скорее, изменения собственного внешнего стиля и стиля своего поведения. Какой-то внутренний кризис или внутренний рост привели к тому, что Киркоров теперь себя видит вот так», — отметила Завгороднева.
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