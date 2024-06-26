Мошенники получили доступ к телефонной книге Никаса Сафронова: «Там все: от Газманова и Лепса до Хазанова»

Мошенники взломали мессенджер художника Никаса Сафронова и разослали от его имени сообщения с просьбой перевести деньги в долг.

Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, почему злоумышленникам удалось войти к нему в доверие. По словам художника, телефонные мошенники представились сотрудниками «Википедии» и предложили внести правки в статью о нем, чтобы устранить путаницу. В онлайн-энциклопедии сейчас Никас Сафронов указан как заслуженный художник РФ, хотя ему уже давно присвоили звание народного.

«Мы уже пытались изменить информацию в «Википедии», но ничего не получалось, так как на них трудно выйти. И вдруг, получается, они сами звонят, якобы им посоветовал мой знакомый, которого я, кстати, не так близко знаю. Я согласился. Они сказали: «Сбрасывайте информацию по такому-то номеру, возьмите телефон, нажмите сюда, перекиньте туда». Я запутался, отдал секретарю. И она дала все данные с моим телефоном, они все записали, мы сняли мое лицо. После этого мне стали поступать звонки как бы с «Госуслуг» и ряда банков. Просили поправить какие-то цифры от личных менеджеров, которые у меня есть как у ВИП-клиента», — сообщил Никас Сафронов.

После этого мошенники восемь раз звонили Олегу Газманову, сгенерировав голос художника. Они отправили голосовое сообщение с WhatsApp Сафронова и сказали, что тот вносит правки в «Википедию» и кто-то из звезд шоу-бизнеса должен это подтвердить, чтобы изменения активировали, затем Газманову отправили ссылку. Таким образом злоумышленники хотели «вскрыть» телефон Олега Газманова, как сделали это с телефоном Никаса Сафронова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .