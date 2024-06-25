«Пора менять актерское амплуа на дедушку»: поседевшего и резко похудевшего Галустяна уличила в обмане диетолог

Комик и актер Михаил Галустян опубликовал фото после похудения. На кадрах видно, что артист резко сбросил вес, причем заметно поседел. Галустян заявил, что похудел на 14 килограммов после перехода на правильное питание и отказа от жирного мяса, прежде всего от шашлыка.

Врач-диетолог Марият Мухина считает, что актер говорит неправду: худел он с помощью такого лекарственного препарата, как «Оземпик». Это видно по лицу артиста.

«Фото очень хорошо вскрывает тайны похудения Галустяна. «Оземпик-фейс» — это последствия стремительного избавления от лишних килограммов, которые наиболее заметны на лице. Препарат помогает снизить аппетит и сбросить вес. Его секрет заключается в активном компоненте — семаглутиде, который стимулирует выработку инсулина и подавляет выработку глюкагона, что приводит к снижению уровня сахара в крови», — заявила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.

Она пояснила, что аппетит у человека уменьшается, сигналы голода ослабевают, а сигналы насыщения, наоборот, усиливаются. Однако из-за недополучения питательных веществ уходит не только жир, но и мышечная масса.

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