«Ужились прекрасно»: Киркоров поселил двух далматинов в спальне своих детей, несмотря на предупреждение кинолога

Кинолог, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский является известным заводчиком собак. Щенков у него покупали многие российские звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них дарили собак друзьям и близким.

Например, Филипп Киркорова два года стоял в очереди за щенком породы джек-рассел-терьер. Он хотел подарить его старшему сыну Кристины Орбакайте, Никите Преснякову. Как рассказал в беседе с Teleprogramma.pro Уражевский, это было 20 лет назад. Киркоров звонил и отмечался каждую пятницу, чтобы его не сняли из очереди. Щенка специально привезли из Америки, поскольку тогда джек-рассел-терьеров еще не разводили в России.

По словам кинолога, Киркоров очень любит собак и даже поселил двух далматинов в комнате со своими детьми — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .