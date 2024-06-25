«Ужились прекрасно»: Киркоров поселил двух далматинов в спальне своих детей, несмотря на предупреждение кинолога

Кинолог, президент Союза кинологических организаций России
Например, Филипп Киркорова два года стоял в очереди за щенком породы джек-рассел-терьер. Он хотел подарить его старшему сыну Кристины Орбакайте, Никите Преснякову. Как рассказал в беседе с Teleprogramma.pro Уражевский, это было 20 лет назад. Киркоров звонил и отмечался каждую пятницу, чтобы его не сняли из очереди. Щенка специально привезли из Америки, поскольку тогда джек-рассел-терьеров еще не разводили в России.
По словам кинолога, Киркоров очень любит собак и даже поселил двух далматинов в комнате со своими детьми — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.
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«У него было два далматина, и у детей они жили прямо в спальне. Хотя я предупреждал, что это не та порода, чтобы ее в комнате держать. Далматин — это «каретная собака». Не каждую собаку можно держать в доме, в комнате, тем более с детьми.
Одно дело йоркширский терьер или джек-рассел-терьер, это нормально. А когда собака сложная, активная, для маленьких детей она не всегда подходит, потому что требует большого внимания, специального подхода. Но у него далматины ужились прекрасно», — сообщил Владимир Уражевский.
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