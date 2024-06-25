«Подготовил соглашение»: стало известно, какой вариант предложил Киркорову и Успенской для их примирения Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Любовь Успенская и Филипп Киркоров могли бы урегулировать свой конфликт, если бы у них действительно было желание.

Киркоров подал иск в суд на исполнительницу шансона за то, что она назвала его женоненавистником. После этого артистка подала ответный иск в суд, потребовав 10 миллионов рублей за слова Филиппа Киркорова о том, что она якобы попрошайка. Кроме того, на днях стало известно, что Успенская дала интервью журналистке Лауре Джугелии, где раскрыла компромат на Киркорова, но та отказалась публиковать видео, заявив, что является другом Филиппа Бедросовича.

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