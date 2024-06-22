Кейт Миддлтон, которая недавно появилась на параде Trooping the Colour, обвинили в симуляции онкозаболевания. Диванные эксперты в соцсетях посчитали, что принцесса Уэльская, объявившая о своем страшном диагнозе, слишком хорошо выглядит после химиотерапии.

Шаманка, ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что Кейт Миддлтон действительно тяжело больна. Это связано с негативом в роду династии Виндзоров. Родовой рок после смерти Елизаветы II стал преследовать всю британскую королевскую семью.

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