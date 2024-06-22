У Кейт Миддлтон «полетели» легкие и кишечник: на принцессу навели порчу, уверена ясновидящая Кажетта

Кейт Миддлтон, которая недавно появилась на параде Trooping the Colour, обвинили в симуляции онкозаболевания. Диванные эксперты в соцсетях посчитали, что принцесса Уэльская, объявившая о своем страшном диагнозе, слишком хорошо выглядит после химиотерапии.
Шаманка, ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов»
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«Рухнул потолок старого дома, и к ним посыпались проклятия. У Миддлтон были душевные травмы. Такое ощущение, как будто ей сделали порчу вуду. Потому что у нее полетели легкие и кишечник. У нее что-то с кровью стало. Скорее всего, она взяла карму рода.
Почему-то думали, что она в будущем станет как Елизавета II, но принцесса не выдержала и у нее начались проблемы со здоровьем. Она потеряла любовь к своему мужу, у нее пошла внутренняя трансформация», — сообщила ясновидящая.
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