В платной клинике с Кушанашвили за операцию потребовали миллион рублей

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили перенес экстренную операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
У журналиста обнаружили проблемы с кишечником, никакого онкозаболевания и асцита у него нет, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro Ольга, супруга Кушанашвили.
По ее словам, перед тем как муж попал в больницу, где сейчас проходит лечение, они обратились в частную клинику.
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«В платной клинике ему поставили совершенно невменяемое диагнозы. Они были под вопросом, но сумму за операцию вполне конкретную объявили. Когда мне позвонили из этой клиники, то сказали, что операция будет стоить один миллион рублей, утрированно. Я спросила, а какой точный диагноз, как вы будете оперировать человека с диагнозом под вопросом. Врач данной клиники не захотел общаться и повесил трубку.
И я подозреваю, что информацию о недостоверных диагнозах распространили в прессу именно эти врачи. Сегодня я общалась с заместителем главного врача больницы, где сейчас находится Отар, они никакой информации прессе не давали, более того, и не собираюсь ее давать. И все диагнозы, которые ему поставили в этой платной клинике, они опровергли», — заявила Ольга Кушанашвили.
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