В платной клинике с Кушанашвили за операцию потребовали миллион рублей

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили перенес экстренную операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

У журналиста обнаружили проблемы с кишечником, никакого онкозаболевания и асцита у него нет, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro Ольга, супруга Кушанашвили.

По ее словам, перед тем как муж попал в больницу, где сейчас проходит лечение, они обратились в частную клинику.

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