«Сбылось пророчество»: сына Вячеслава Зайцева предупредили о скорой смерти на похоронах отца

Сын известного модельера Вячеслава Зайцева скончался 19 июня в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. Сам кутюрье ушел из жизни чуть больше года назад, 30 апреля 2023-го. Расул Ахмедов, бывший замглавы Дома моды и помощник Вячеслава Зайцева, рассказал Teleprogramma.pro, что смерть Егора Зайцева предрек на похоронах модельера Бедрос Киркоров.

По словам Ахмедова, Егор испытывал ненависть и зависть к отцу, причем не скрывал это от окружающих.

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