«Сбылось пророчество»: сына Вячеслава Зайцева предупредили о скорой смерти на похоронах отца

Сын известного модельера Вячеслава Зайцева скончался 19 июня в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. Сам кутюрье ушел из жизни чуть больше года назад, 30 апреля 2023-го. Расул Ахмедов, бывший замглавы Дома моды и помощник Вячеслава Зайцева, рассказал Teleprogramma.pro, что смерть Егора Зайцева предрек на похоронах модельера Бедрос Киркоров.
По словам Ахмедова, Егор испытывал ненависть и зависть к отцу, причем не скрывал это от окружающих.
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«Егор Зайцев пытался своего отца унизить и стереть его имя из истории. Поэтому он его и похоронил между туалетом и мусорными баками на кладбище в Щелково. Но сбылось пророчество Бедроса Киркорова. Он стоял у изголовья гроба Вячеслава Михайловича на месте захоронения. А у ног стоял Егор Вячеславович.
И Бедрос от головы указательным пальцем на него показал и громко, чтобы все слышали, сказал: "Егор, помяни мои слова, тебе это вернется, скоро с твоим здоровьем будут очень большие проблемы. То, что ты сделал с отцом, тебе это вернется, ты об этом жестоко пожалеешь". Это записалось на камеры и транслировалось везде. Печальная история, но конец был ожидаемый, потому что Егору, как мне кажется, обратка прилетела из-за отношения к отцу», — считает Ахмедов.
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