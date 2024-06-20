«Какие-то больные отношения»: о тайном браке звезды «Папиных дочек» Дарьи Мельниковой высказалась таролог

На днях стало известно, что актриса Дарья Мельникова вышла второй замуж и родила третьего сына. Звезда сериала «Папины дочки» долгое время скрывала рождение ребенка от нового супруга, которым оказался ее коллега 34-летний актер Роман Набатов.

Перспективы этого брака оценила таролог Анна Савельева. По ее словам, в отношениях актеров сейчас очень много эмоций.

«Пока у них конфетно-букетный период, он ее любит безумно, но отношения какие-то больные. Актриса притягивает к себе мужчин, которые над ней издеваются, я бы так сказала. Над отношениями им придется работать, и раздор у них, безусловно, начнется. У Дарьи появятся старые страхи» — заявила таролог в беседе с Teleprogramma.pro.

Она отметила, что сейчас для пары эти отношения — что-то новое. Роман для Дарьи — новый типаж, и он сам с такими девушкам еще никогда не встречался.

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