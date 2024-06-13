Выйдет ли опять замуж вдова Юдашкина, рассказал ясновидящий Дионисий: «Романы и отношения возможны»

Вдова Валентина Юдашкина через год после смерти мужа потихоньку стала выбираться в свет и показывать свою жизнь в социальных сетях. Похоже, что Марина пришла в себя и снова радуется жизни, присутствию внуков и дочки рядом, своему саду и красивому дому.

Может быть, настало время для новых отношения? Ведь Марина Юдашкина по современным меркам женщина еще достаточно молодая, красивая. И вряд ли ей захочется провести остаток жизни без сильного плеча рядом.

О возможности второго брака мы спросили у ясновидящего Дионисия . И собеседник Teleprogramma.pro полагает, что Марина вряд ли решится выйти второй раз замуж.

«Как специалист по отношениям, считаю, что второго официального брака у Марины Юдашкиной не будет. Между ней и Валентином Юдашкиным были глубинные чувства, настоящая любовь, взаимопонимание. К другому человеку она не сможет так прикипеть душой», — сказал собеседник.

Он отметил, что Марина Юдашкина — дама светская. И для нее также важно, что подумают о ней люди. Дионисий допустил, что отношения с мужчинами у вдовы вероятны, но они вряд ли перетекут в законный брак. «Романы и отношения возможны», — допустил ясновидящий.