Пригожин попытался примирить Успенскую с Киркоровым, но нарвался на грубость

Ссора Филиппа Киркорова с Любовью Успенской достигает своего апогея. Напомним, «королева шансона» обозвала короля российской эстрады женоненавистником, а потом получила в ответ «попрошайку».

Экс-муж Аллы Пугачевой обиделся на нее, заметив, что он в своих песнях всегда прославлял женщин, и подал на нее в суд, требуя компенсацию в 10 миллионов рублей. Любовь Успенская не заставила себя ждать и тоже пошла судиться, также желая заполучить 10 миллионов от Филиппа Киркорова.

Как рассказал Teleprogramma.pro адвокат Александр Добровинский, Иосиф Пригожин намеревался помирить звезд, связавшись с Любовью Успенской. Он решил ей доказать, что Филипп Киркоров — человек мирный и всегда за то, чтобы не доводить дело до абсурда. Попытался убедить ее пойти на примирение с ним, поговорить и зарыть топор войны. Но получил в ответ агрессивную реакцию.

«Видимо, ей очень нужен пиар, поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Неприятным оказался разговор. Иосиф не ожидал, что пожилой человек (а именно так о своей клиентке Успенской говорит ее представитель на суде с Киркоровым) может вести себя настолько неадекватно», — сказал Добровинский.