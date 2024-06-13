«Пугачева для меня — абсолютнейший авторитет»: Власова не скрыла своей симпатии к певице

Исполнительница и автор хита «Я у твоих ног» Наталия Власова призналась журналисту сайта Teleprogramma.pro, что в настоящий момент не общается с Аллой Пугачевой. И не стала скрывать, что до сих пор испытывает к ней искреннюю симпатию и уважение.

Напомним, в нулевых Примадонна явно симпатизировала Власовой, приглашала на свои «Рождественские встречи» и в другие проекты.

«Для меня она — навсегда абсолютный авторитет и в человеческом смысле, и в творческом. И я считаю, что она имеет право иметь свою собственную точку зрения и высказывать ее», — сказала артистка.

Наталия Власова до сих пор благодарна Алле Борисовне за то, что она сыграла важную роль в ее профессиональном росте. Любопытно, что ей еще в детстве приснился сон с Пугачевой, который можно считать пророческим.

В 13 лет Наталия увидела в своих сновидениях, что живет у народной артистки в ее квартире на Тверской, моет голову, наматывает полотенце на волосы и идет по коридору. И спустя семь лет она действительно оказалась у нее дома на съемках «Рождественских встреч».

«Мне в ее ванной моют голову, наматывают на голову большое полотенце и ведут в коридор, где было оборудовано место для визажистов. Вот такой абсолютно вещий сон случился в моей жизни», — поведала певица.