«Похож на папу, богатый»: за кого выйдет замуж Алсу во второй раз, рассказала таролог Абравитова

Таролог Марианна Абравитова специально для Teleprogramma.pro заглянула в будущее певицы Алсу и успокоила ее поклонников: после развода с Яном Абрамовым она найдет свое счастье. И даже описала мужчину, с которым ей будет хорошо.

«Для Алсу с детства главными примерами являются ее отец и дед — люди, крепко стоящие на ногах, имеющие очень четкую позицию в отношении жизни, верные люди, умеющие зарабатывать большие деньги, брать ответственность на себя. Именно такой мужчина подойдет артистке в качестве спутника жизни. Это мужчина старше ее не на год и не на два, а лет на 10 на 15 как минимум, а то и больше. Мужчина либо большого бизнеса, либо большой политики. Обладающий похожей на отца духовной начинкой, понятийной, мировоззренческой», — поведала Марианна Абравитова.

По словам таролога, Алсу будет обращать внимание на таких мужчин бессознательно. При этом проблем с выбором спутника жизни у нее не будет. Эксперт убеждена, что такая красивая, умная и неординарная женщина обязательно выйдет еще раз замуж, но не сразу, а проработав боль, которая у нее останется от прежних отношений.