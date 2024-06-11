«Человек должен сам понимать, есть у него голос или нет»: о сестре Фриске, решившей запеть с «Блестящими» — продюсер Дзюник

Сестра Жанны Фриске, Наталья, заявила, что выйдет в составе «Блестящих» во время музыкального фестиваля 8 июля, чтобы почтить память своей сестры. В этот день певице исполнилось бы 50 лет.

Реакция на эту новость у публики оказалась крайне неоднозначной. Знаменитости тоже прокомментировали ситуацию в общении с журналистами сайта Teleprogramma.pro.

Так ясновидящая Айнуль Хуснетдинова попросила близких Жанны Фриске оставить уже в покое душу звезды и обвинила их в вечном хайпе на ее имени.

А продюсер Леонид Дзюник , напротив, не нашел ничего плохого в этом поступке Натальи. Он вспомнил, что в нулевых она несколько месяцев уже работала в составе коллектива, так что никакой особой сенсации в этом нет.

«Человек должен сам прекрасно понимать, есть у него голос или нет. Если выступление будет просто для вечера памяти артистки, то почему бы и нет. Ничего плохого в этом я не вижу, пускай споет. Думаю, одну-две песни она вытянет», — сказал собеседник.