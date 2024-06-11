«Человек должен сам понимать, есть у него голос или нет»: о сестре Фриске, решившей запеть с «Блестящими» — продюсер Дзюник

Сестра Жанны Фриске, Наталья, заявила, что выйдет в составе «Блестящих» во время музыкального фестиваля 8 июля, чтобы почтить память своей сестры. В этот день певице исполнилось бы 50 лет.
Реакция на эту новость у публики оказалась крайне неоднозначной. Знаменитости тоже прокомментировали ситуацию в общении с журналистами сайта Teleprogramma.pro.
Так ясновидящая
А продюсер
«Человек должен сам прекрасно понимать, есть у него голос или нет. Если выступление будет просто для вечера памяти артистки, то почему бы и нет. Ничего плохого в этом я не вижу, пускай споет. Думаю, одну-две песни она вытянет», — сказал собеседник.
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