«Оставьте душу бедной Жанны в покое!»: к родственникам Фриске обратилась ясновидящая Хуснетдинова

Сестра Жанны Фриске — Наталья — сообщила своим подписчикам, что скоро споет вместе с «Блестящими» на музыкальной премии. Событие произойдет 8 июля, в день, когда певице могло бы исполниться 50 лет. Таким образом коллектив решил почтить память звезды.

Очень эмоционально на эту тему высказалась ясновидящая Айгуль Хуснетдинова , у которой Teleprogramma.pro решила узнать, не портит ли сестра Фриске себе карму, примеряя на себя образ умершей певицы.

«Очень жаль, что семья Жанны Фриске не понимает, что хайпиться на ее имени просто неприлично! И дело не в том, что Наталья карму себе портит. Сколько можно имя Жанны использовать? Ее родители это делают бесконечно. Как только умерла Анастасия Заворотнюк, первым делом отец Жанны Фриске стал вспоминать про трагедию с его дочкой. При этом родственники Заворотнюк ни разу не попытались сорвать хайп на протяжении пяти лет ее лечения. Никто ничего в публичное пространство про ее терапию не выносил. А имя бедной Жанной Фриске все полощут и полощут… Оставьте душу бедной Жанны в покое!» — сказала Айгуль Хуснетдинова.