О детях Решетовой и мужа Алсу высказалась таролог Абравитова: «Возможно, они появятся»

В Сети появились высказывания о том, что своего сына Ратмира Настя Решетова якобы родила вовсе не от Тимати, а от Яна Абрамова, мужа Алсу. Сплетники даже находят между предполагаемым папой и мальчиком некое сходство. Однако никто из болтающих попусту не предоставляет доказательств. Так что эти россказни можно смело оставлять на уровне домыслов.

Вместе с тем сайт Teleprogramma.pro решил обратиться за решением данного вопроса к экспертам. Мы спросили пластического хирурга Владимира Плахотина , видит ли он сходство между Яном Абрамовым и Ратмиром Юнусовым. На что врач ответил, что отцовство должна определять генетическая экспертиза.

А вот таролог Марианна Абравитова заверила: все в роду Тимати чисто, малыш рожден от него. Но возможность того, что Настя Решетова родит Яну Абрамову сына или дочь, тоже исключать не стоит.

«Все так, как есть у этих людей, лишнего придумывать не стоит. На самом деле у Решетовой от Абрамова детей пока нет, но жизнь непредсказуема, возможно, они появятся в будущем», — сказала таролог.