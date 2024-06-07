Причину массового ухода зрителей с концерта Лободы назвал критик Рудченко: «Думаю, она уже не раз пожалела»

После отъезда из России Светлана Лобода потеряла былую популярность и выступает на небольших площадках в Европе. Недавно она дала концерт в Латвии, но многие зрители уходили во время ее выступления. По некоторым данным, у певицы возникли проблемы с голосом.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил Teleprogramma.pro, что зрители не захотели слушать Лободу, поскольку она исполняла русскоязычные песни. Страны Прибалтики, по его словам, негативно относятся к России и не хотят слышать композиции на русском языке.

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