Причину массового ухода зрителей с концерта Лободы назвал критик Рудченко: «Думаю, она уже не раз пожалела»

После отъезда из России Светлана Лобода потеряла былую популярность и выступает на небольших площадках в Европе. Недавно она дала концерт в Латвии, но многие зрители уходили во время ее выступления. По некоторым данным, у певицы возникли проблемы с голосом.
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил Teleprogramma.pro, что зрители не захотели слушать Лободу, поскольку она исполняла русскоязычные песни. Страны Прибалтики, по его словам, негативно относятся к России и не хотят слышать композиции на русском языке.
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«Светлана Лобода прекрасно понимает, что стала известной артисткой именно благодаря русскоязычным песням и русской публике. И узнали ее близлежащие страны только благодаря этому. Поэтому отказываться от данного материала она не может.
На сегодняшний день это единственный способ монетизации ее творчества. Тем более фанаты хотят услышать именно ее хиты. Я думаю, она уже не раз пожалела о том, что ушла с российского музыкального рынка, потому что потеряла хороший и постоянный источник доходов», — отметил Рудченко.
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