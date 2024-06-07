«Считает, что он ее предал»: Асмус переживает из-за женитьбы Харламова на Ковальчук, заявила таролог

Шоумен Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Свадьба состоялась в кругу близких, пышного торжества не было.

Бывшая супруга Харламова — актриса Кристина Асмус — пока никак не отреагировала на это событие. Однако, как утверждает таролог Аделина Панина , Асмус испытывает сейчас чувство разочарования, несмотря на то что их брак с Гариком давно распался.

«Актриса думает, что бывший муж продолжает ее любить и страдает. Кристина Асмус испытывает чувство предательства, разочарования, как будто сейчас наступила та самая точка, несмотря на уже достаточно давний разрыв. Возможно, ощущение полного разрыва настигло ее именно тогда, когда официально раскрылись новые отношения Харламова. Это не очень приятно для актрисы. Я не вижу, что она искренне желает счастья экс-супругу», — заявила Панина в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, скорее всего, Асмус будет говорить, что ей не интересно следить за жизнью бывшего мужа, но это не так.

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