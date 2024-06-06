Нужно ли детям умершей от рака Заворотнюк опасаться этого заболевания, рассказал онколог: «Бессмысленно, это случайность»

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после пятилетней борьбы с раком мозга. У нее осталось трое детей, две дочери и сын.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, нужно ли детям актрисы опасаться этого страшного заболевания и проходить какую-то диагностику. Известно, что в некоторых семьях может быть предрасположенность к возникновению определенных видов рака.

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