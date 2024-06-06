Нужно ли детям умершей от рака Заворотнюк опасаться этого заболевания, рассказал онколог: «Бессмысленно, это случайность»

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после пятилетней борьбы с раком мозга. У нее осталось трое детей, две дочери и сын.
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, нужно ли детям актрисы опасаться этого страшного заболевания и проходить какую-то диагностику. Известно, что в некоторых семьях может быть предрасположенность к возникновению определенных видов рака.
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«Делать это бессмысленно. В данном случае это случайность. Глиобластома — редкая патология, и в отношении нее никакого наследования не доказано. Есть определенная предрасположенность, но она связана с особенностями формирования мозга и возможными ошибками в генетическом плане, когда у плода в утробе идет закладка по программе и на каком-то этапе происходит сбой, после чего клетки ведут себя уже неадекватно, функционально и структурно меняются.
Если не выявлено, что повреждения кодируются в половых клетках и передаются по наследству, считается, что это мутация у конкретного человека. Поэтому искать черную кошку в темной комнате не стоит. Все зависит от того, какая группа клеток привела к заболеванию», — пояснил врач.
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