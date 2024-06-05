Филипп Киркоров об иске к Любови Успенской: «Я хочу именно справедливости»

На завтра, 6 июня, назначено судебное заседание по иску Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской. Ранее женщины России призвали Филиппа Киркорова не судиться с певицей и простить ее слова о том, что он является женоненавистником.

Однако Филипп Киркоров отзывать иск не намерен. Более того, поп-король дал понять, что уверен в своей победе в суде над оскорбившей его публично Любовью Успенской.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказался комментарий Филиппа Киркорова на эту тему.

«Завтра очередное слушание по моему иску к Любе Успенской, которая позволила себе множество высказываний, порочащих мою честь, не подумав извиниться даже после того, как данный иск стал серьезно обсуждаться в прессе. Я верю в справедливость нашего правосудия, поскольку каждый гражданин нашей страны должен знать, что нельзя оболгать и оскорбить человека ради ежесекундной саморекламы, оставшись безнаказанным. Вот это и есть то, ради чего и возник этот иск, а не ради денег, как некоторые говорят. Я всегда достаточно зарабатывал сам, я хочу именно справедливости», — отметил Филипп Киркоров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Филипп Киркоров пообещал, что деньги, которые он выиграет в суде, будут потрачены на благотворительность. Сумма иска Киркорова к Успенской составляет 10 миллионов рублей.