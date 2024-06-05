Поргина о спектаклях мужа Собчак Богомолова: «Смотреть на это невозможно»

Актриса Людмила Поргина считает, что в Москве уже практически не осталось режиссеров с высоким уровнем мастерства. По ее словам, после смерти Марка Захарова «Ленком» утратил свой статус первого театра российской столицы. Уходят из жизни и другие режиссеры и актеры советской школы.

«Ушел Юрий Соломин, который держал классический Малый театр. Все уходят. Александр Калягин — единственный у нас в Москве, который остался из того поколения, продолжающего культурные традиции. К нему приятно приходить, смотреть спектакли, гордиться, что ты с ним знаком, что он такой великий человек», — заявила Поргина в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам актрисы Людмилы Поргиной, она ходит на постановки в театр Калягина, а также в Московскую консерваторию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .

«Я хожу в Малый театр, на все спектакли по пьесам Островского и Чехова. Но в мой любимый МХТ имени Чехова я уже не хожу. Я не могу смотреть, что Константин Богомолов поставил. Это все настолько тупо, настолько бездарно. Это не только мое мнение, вы можете спросить у многих. Так что очень грустно. Я надеюсь, что свято место пусто не бывает, и придут какие-то режиссеры, что изменится время. Но сейчас деньги правят бал», — отметила Людмила Поргина.

Напомним, режиссер Константин Богомолов является мужем известной журналистки и блогера Ксении Собчак.