Возвращение Пугачевой на радио и ТВ поддержал Соседов: «Старые песни должны звучать»

Старые песни Аллы Пугачевой вновь стали звучать на российском телевидении и радио. По крайней мере, «Осенний поцелуй» поставили недавно на «Ретро ФМ», а «Зайка моя» появилась на «Муз-ТВ».

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что это хорошая тенденция. Ведь среди былых песен Аллы Борисовны много талантливых, уверен он. Чего не скажешь о тех, что артистка выдавала публике уже в преклонном возрасте.

«Старые песни Пугачевой должны звучать, почему нет? Это же не тот отстой, который она последние 20 лет пела. А вообще про нее уже все сказано. Зачем про нее говорить?» — высказался Сергей Соседов сайту Teleprogramma.pro.