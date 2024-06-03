«Заранее не подстраховались»: почему Агутин никогда не разведется с Варум — мнение адвоката

Адвокат Юрий Шель рассказал Teleprogramma.pro, что у многих звезд российского шоу-бизнеса заключены брачные контракты, поскольку, согласно статистике, артисты разводятся чаще, чем представители других профессий, и таким образом подстраховываются.
Те же, у кого не было контрактов, вынуждены оставаться в браке, даже если отношения с супругом или супругой ухудшились.
В пример адвокат привел такую звездную пару, как Леонид Агутин и Анжелика Варум. В СМИ неоднократно появлялась информация, что Агутин изменял жене, однако супруги до сих пор остаются вместе.
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«Самая стойкая пара — это Агутин и Варум. Они, наверное, просто заранее не подстраховались. Не сделали себе какие-то «заначки», чтобы не делить потом имущество со скандалом. Вот и живут.
У них в США дом большой, квартиры есть. Они много приобрели в Америке, а там вообще очень дорого разводиться. Безумно дорого стоят адвокаты, консультации. Там иной раз отдашь 200 тысяч долларов только адвокату. Консультация обычная адвокатская стоит тысячу долларов», — отметил Юрий Шель.
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