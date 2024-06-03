Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину самими богатыми певицами и посоветовал молодежи заняться народным творчеством

Певица Mia Boyka (Миа Бойка) выпустила новую песню «Россия моя» и клип к ней. Таким образом Бойка продолжила традицию патриотической музыки, возникшую в российской музыкальной индустрии в последние годы.

Шоумен и певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как он относится к тренду на народность, когда в клипах появляются даже девушки в кокошниках и сарафанах.

«Я, как человек, который все время поет народные песни, считаю, что это прекрасно. Молодежь стала обращать внимание на нашу богатую русскую культуру, которая всегда всех объединяла. Даже если исполнители делают это из конъюнктуры, я считаю, что это правильно, потому что они со временем поймут, что это было самое лучшее творчество, которым они занимались. Ближе к народу надо быть. У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — заявил Шаляпин.

По его словам, доходы эстрадных популярных артистов не сравнятся с доходами, которые имеют певицы-народницы.

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