«Пахнет реальным сроком»: почему Елену Блиновскую не выпускают из СИЗО — мнение адвоката

Блогера Елену Блиновскую суд в очередной раз отказался выпускать из СИЗО, несмотря на ее слезы и просьбы вернуть к детям. Апелляционная жалоба на арест была отклонена. Блиновскую обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации денег, приобретенных преступным путем.

Она уже погасила долг перед государством в размере 140 миллионов рублей из 1,4 миллиарда. Однако из-за начисляемых пени сумма ее долга растет ежедневно на 500 тысяч рублей. С части активов королевы марафонов сняли арест. Ей разрешили продать одну из квартир, деньги тоже пойдут на погашение долга.

Адвокат Александр Бенхин считает, что у Елены Блиновской есть все шансы закрыть огромный долг полностью.

«У нее очень много недвижимости и других активов. Только недвижимость, по-моему, уже какую-то львиную долю этого долга покрывает. Но думаю, что у нее заберут все. Во всяком случае, относительно того, что было. Она останется гол как сокол. А не отпускают ее под домашний арест, потому что есть политическая воля. С самого верха, видимо, была команда, что это вообще беспредел, как она на людях наживалась и что из себя возомнила», — заявил Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro.

Он не исключил, что Елену Блиновскую ждет реальный срок по уголовному делу.

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