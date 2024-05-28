Алсу против Решетовой: кто одевается круче, певица или предполагаемая любовница ее мужа — вердикт стилиста

Певица Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. По некоторым данным, семью артистки и бизнесмена разбила Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати.
Как отмечает стилист Виктория Шабанова, на первый взгляд, стили Алсу и Анастасии могут казаться похожими. Это не удивительно, ведь у них есть общие черты во внешности.
По мнению эксперта, обе девушки очень красивые, но со своей неповторимой индивидуальностью: Алсу больше склоняется к классическому стилю, а Решетова — к драматическому.
«С точки зрения вкусовых предпочтений они разные, у каждой есть свой индивидуальный стиль. У Алсу стиль больше направлен в классический, современный женственный. Преобладают платья, элегантные костюмы с элементами женственности: рукава-буфы, приталенность, акцент на талии с помощью поясов и ремней», — заявила Шабанова.
Фото: соцсети Алсу
По ее словам, у Анастасии в образах в основном встречаются стили кэжуал и драматичный.
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Фото: соцсети Анастасии Решетовой
«Безусловно, в зависимости от наряда встречаются и другие стили, но эти преобладают. Это выражено в объемных жакетах, рубашках, в том числе с прозрачными элементами на одежде, облегающий крой, декольте. Этот стиль очень органичен девушке и ей идет», — считает Виктория Шабанова.
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