Алсу против Решетовой: кто одевается круче, певица или предполагаемая любовница ее мужа — вердикт стилиста

Певица Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. По некоторым данным, семью артистки и бизнесмена разбила Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати.

Как отмечает стилист Виктория Шабанова, на первый взгляд, стили Алсу и Анастасии могут казаться похожими. Это не удивительно, ведь у них есть общие черты во внешности.

По мнению эксперта, обе девушки очень красивые, но со своей неповторимой индивидуальностью: Алсу больше склоняется к классическому стилю, а Решетова — к драматическому.