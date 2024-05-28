Посылки все? Что произошло в СДЭК и когда компания восстановит работу — мнение эксперта по безопасности

Сервис доставки СДЭК уже третий день не выдает заказы клиентам из-за масштабного технического сбоя. Россияне не могут получить важные для них отправления, в том числе лекарства. Причиной сбоя в работе мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за проблемы в работе одной из крупнейших в РФ служб доставки взяла на себя международная хакерская группа Head Mare.

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин считает, что на серверы компании действительно была произведена кибератака.

«Склоняюсь к версии, что это хакерская атака, поскольку СДЭК лежит уже третьи сутки. СМИ писали, что хакеры превратили все файлы на сервере в мусор, вероятнее всего, зашифровав их. Расшифровать их никак не возможно. И, как утверждают хакеры, последний бэкап (резервная копия) был сделан полгода назад», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

По его словам, люди могут и вовсе не получить свои посылки. Все зависит от серьезности проблемы и какие конкретные файлы заражены.

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Вакулин не исключил, что заказы могут начать выдавать в ручном режиме, так как каждую посылку сопровождает накладная, в которой указан отправитель, получатель и конечный адрес.