Вдова Пьера Нарцисса назвала дату и место своей свадьбы с его лучшим другом: «В приметы не верю»

Валерия Калачева, вдова умершего два года назад певца Пьера Нарцисса, сообщила Teleprogramma.pro, что решила узаконить отношения с новым возлюбленным Евгением Шахраем, лучшим другом своего покойного мужа. Свадьба, по ее словам, состоится в последний день мая, 31-го числа, в банкетном зале «Империя», расположенном недалеко от метро «Тульская».

«Женя — друг Нарцисса. Он порядка 100 треков Пьера запустил, в Интернете скоро будет презентация. То, что Нарцисс хотел сделать, но не успел, сделал Женя», — заявила Валерия.

Она отметила, что не собиралась искать новую любовь, но совместная работа над оставшимися записями покойного супруга сблизила ее с Евгением.

«Получилось все очень серьезно. И все это подводилось еще знаками и снами, где объяснялось от имени Пьера. Поэтому невозможно было это не сделать. Так что нас не только творчество объединило во имя Пьера Нарцисса, но и все остальное», — сообщила Калачева.

Вдова певца добавила, что не верит в приметы и не суеверна, поэтому не опасается, что брак будет заключен в мае и еще в високосный год.

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