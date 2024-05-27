«Предынсультное состояние»: внуку Пугачевой, едва не потерявшему сознание, врач Мухина посоветовала срочно пройти обследование

Старший внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков, живущий в США, чуть не потерял сознание во время посещения парка аттракционов. Свое 33-летие музыкант отпраздновал в парке развлечений в компании друзей. Во время катания на аттракционе ему стало плохо. Пресняков отметил, что с ним такого никогда не было: в глазах потемнело, он чуть не потерял сознание.

Врач-невролог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что такие неврологические симптомы очень часто возникают при катании на американских горках.

«При резкой смене положения головы может появиться головокружение. Это ишемия головного мозга за счет передавливания сонных артерий в результате резкого движения шеей. Либо, когда позвоночная артерия сужена или извитая, любое малейшее движение головой может привести к ишемии головного мозга. Но фактически это было предынсультное состояние. Потому что инсульт бывает не только геморрагический, от разрыва сосуда, но и ишемический, от сдавливания сосудов. И это потом может даже плачевно закончиться», — пояснила специалист.

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Она отметила, что Преснякову необходимо как можно быстрее сделать МРТ, а также доплер УЗИ сосудов головного мозга с целью выявления причин этого состояния.