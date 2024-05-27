«Предынсультное состояние»: внуку Пугачевой, едва не потерявшему сознание, врач Мухина посоветовала срочно пройти обследование

Старший внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков, живущий в США, чуть не потерял сознание во время посещения парка аттракционов. Свое 33-летие музыкант отпраздновал в парке развлечений в компании друзей. Во время катания на аттракционе ему стало плохо. Пресняков отметил, что с ним такого никогда не было: в глазах потемнело, он чуть не потерял сознание.
Врач-невролог
«При резкой смене положения головы может появиться головокружение. Это ишемия головного мозга за счет передавливания сонных артерий в результате резкого движения шеей. Либо, когда позвоночная артерия сужена или извитая, любое малейшее движение головой может привести к ишемии головного мозга.
Но фактически это было предынсультное состояние. Потому что инсульт бывает не только геморрагический, от разрыва сосуда, но и ишемический, от сдавливания сосудов. И это потом может даже плачевно закончиться», — пояснила специалист.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Она отметила, что Преснякову необходимо как можно быстрее сделать МРТ, а также доплер УЗИ сосудов головного мозга с целью выявления причин этого состояния.
Читайте также: